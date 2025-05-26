Пожежа у вінницькому ТЦК і СП: загорілася електромережа

Пожежа сталася на 5-му поверсі.

Уранці 26 травня у Вінниці сталася пожежа в приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Місцеві жителі зняли відео з місця події.



За інформацією, наданою «Суспільному» групою комунікацій, загоряння почалося о 7:30 через коротке замикання в електромережі. Площа пожежі становила 6 кв. м. Полум'я ліквідували о 8:10.

Нагадаємо, російська армія завдала удару по місту Білицьке на Донеччині — в результаті спалахнула п'ятиповерхівка.