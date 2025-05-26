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У Тулі та Іванівській області РФ дрони атакували заводи

26 травня 2025, 09:55

У Тулі та Іванівській області РФ дрони атакували заводи

В Іванівській області Росії безпілотники атакували хімічний завод. Фото: ASTRA В Іванівській області Росії безпілотники атакували хімічний завод. Фото: ASTRA

У Кінешмі Іванівської області Росії вночі пролунали вибухи. За інформацією місцевих жителів, було атаковано Дмитрівський хімічний завод. Про це пише видання ASTRA.

В оперштабі Іванівської області заявили: «У Кінешмі відбито атаку БПЛА. У промзоні зафіксовано падіння уламків БПЛА. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено господарську споруду для зберігання упаковки. На місці падіння уламків працюють спецслужби».

Також мешканці російської Тули всю ніч повідомляли про вибухи.

Українські OSINT-канали публікують відео, як стверджується, атаки на оборонний завод «Сплав», проте актуальність відео наразі не підтверджено. Супутники NASA пожежу в районі «Сплаву» не фіксують, звернула увагу ASTRA.

Раніше у цьому місяці завод вже атакували двічі — 7 та 22 травня.

У ніч проти 22 травня був уражений один із діючих цехів НВО «СПЛАВ», що належить «Ростеху» — виробника РСЗВ, авіаракет, важких вогнеметних систем і боєприпасів до них. Цех спалахнув. Також пожежа сталася на електропідстанції.

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