Шістьох людей поранено через російські обстріли Донецької області 25 травня — ОВА

Рятувальники ліквідують наслідки російського обстрілу в одному із населених пунктів Донецької області 25 травня. Фото: ОВА

Минулої доби російські окупаційні війська 43 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 26 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Криворіжжі зруйновано склад, згоріли три вантажівки та причіп. У Шаховому зруйновано 3 будинки, ще 15 пошкоджено; у Кучеревому Яру зруйновано склади. У Мирнограді пошкоджено будівлю. У Родинському поранено людину, пошкоджено два багатоповерхові будинки. У Добропіллі поранено людину.

Краматорський район. В Олексієво-Дружківці пошкоджено промзону; у Миколаївці поранено людину. У Костянтинівці пошкоджено 2 адмінбудівлі, 2 приватні будинки, багатоповерхівку та лінію електропередач. В Іллінівці пошкоджено будинок, гараж та авто; у Берестку – ще один будинок; в Розкішному поранено мирного жителя, пошкоджено автомобіль. В Андріївці поранено людину, пошкоджено 2 господарські будівлі, інфраструктурний об'єкт та автомобілі.

Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків.

З прифронтових територій евакуйовано 41 особу, зокрема 7 дітей, повідомив начальник ОВА.