Железняк: Мінфін незаконно закрив реєстр відшкодування ПДВ

Народний депутат Ярослав Железняк розкритикував дії Мінфіну України за закриття реєстру відшкодування ПДВ, заявивши, що ніхто не давав їм на це право.



За словами депутата, на цю проблему звертали увагу не тільки журналісти Forbes, а й депутати Верховної Ради.



«Ідіотське пояснення про нібито "фактор безпеки" легко спростовується навіть коментарем Гайдая», - зазначив Железняк.



Він повідомив, що через повторювані проблеми з відшкодуванням ПДВ питання про відновлення повноцінної роботи реєстру буде винесено на найближче засідання профільного комітету.

Железняк також назвав ситуацію показовою, вказавши на низку гострих проблем:

у бюджеті на оборону — дефіцит 400 млрд грн, і незрозуміло, де брати ці кошти;

військові скаржаться на нестачу дронів;

фінансування закупівлі ліків для тяжкохворих забезпечено лише на 60%;

відсутня ясність у питанні зовнішньої допомоги та експорту в ЄС;

через брак коштів Казначейство вже притримує відшкодування ПДВ бізнесу.

«І при цьому, єдине, що фінансується в повному обсязі — ідіотська програма кешбеку. З початку року на неї витратили вже 2 млрд гривень», - підкреслив депутат.