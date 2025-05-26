ЗСУ збили 9 ракет і 288 дронів РФ за ніч 26 травня

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про результати масованої повітряної атаки Росії на ніч 26 травня.
Противник застосував 364 засоби повітряного нападу, зокрема:
Атаку відбивали сили ППО: авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, РЕБ і безпілотні системи.
Станом на 11:00 українська ППО збила всі 9 ракет і знищила 288 ворожих БпЛА, з них:
Зафіксовано влучання в 5 локаціях, а також падіння збитих дронів у 10 місцях.
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