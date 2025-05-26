ЗСУ збили 9 ракет і 288 дронів РФ за ніч 26 травня

ППО України. Фото: ПС ЗСУ

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про результати масованої повітряної атаки Росії на ніч 26 травня.

Противник застосував 364 засоби повітряного нападу, зокрема:

9 крилатих ракет повітряного базування Х-101, випущених із Ту-95МС;

355 ударних дронів типу Shahed та інших безпілотників-імітаторів.

Атаку відбивали сили ППО: авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, РЕБ і безпілотні системи.

Станом на 11:00 українська ППО збила всі 9 ракет і знищила 288 ворожих БпЛА, з них:

233 — вогневими засобами,

55 — подавлено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Зафіксовано влучання в 5 локаціях, а також падіння збитих дронів у 10 місцях.