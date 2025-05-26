РФ все частіше використовує строковиків для збиття БПЛА

Збитий БПЛА СБС. Фото: кадр із відео

Під час вчорашньої атаки на один із важливих об'єктів противника стало відомо, що російська армія дедалі частіше залучає строковиків для збиття українських безпілотників. Одне з таких відео опублікував телеграм-канал «Exilenova+».



На кадрах видно, як мобільна вогнева група РФ відкриває вогонь по БПЛА, що наближається, і в підсумку збиває його.



«Мобільних вогневих груп стає все більше. Окреме питання — це час польоту БПЛА і висота: їх занадто легко виявляти й збивати. Потрібно працювати в цьому напрямку, адже дрони — дуже легка мішень», - наголошується у підписі до відео.

Нагадаємо, вночі безпілотники атакували російську Єлабугу, де виробляють ударні дрони. Також у Тулі та Іванівській області РФ дрони атакували заводи.