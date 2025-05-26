В Іванівській області РФ дрони пошкодили склад хімзаводу

Склад матеріально-технічного забезпечення Дмитрівського хімічного заводу (ДХЗ) у Кінешмі Іванівської області Росії пошкоджено внаслідок нічної атаки БПЛА. Про це повідомляють джерела видання ASTRA.

Як мінімум 2 безпілотники влучили по території ДХЗ в ніч проти 26 травня, з'ясувала ASTRA. За даними джерел у МНС РФ, пошкоджено будинок складу матеріально-технічного забезпечення. Постраждалих немає.

В оперштабі Іванівської області раніше заявили, що на «промзоні зафіксовано падіння уламків БПЛА. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено господарську споруду для зберігання упаковки».

Як сказано на сайті Дмитрівського хімічного заводу, він «є великим російським виробником широкої лінійки хімічної продукції для різних галузей промисловості та народного господарства».