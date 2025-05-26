З Костянтинівки вивозять церковні дзвони

У Костянтинівці на Донеччині проводять вимушену евакуацію церковного майна. Про це сьогодні повідомляє телеграм-канал «Типова Костянтинівка».
«Днями зняли та вивезли з міста дзвони Стрітенського храму. Вони вважаються одними з найкращих дзвонів не лише у Костянтинівці, а й у всій Донецькій області», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це останні дзвони, які відлили на Донецькому металургійному заводі до окупації столиці шахтарського краю.
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