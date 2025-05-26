ЗС РФ просунулися біля Тихого і Старої Миколаївки — DeepState

Просування ЗС РФ на фронті. Фото: скріншот DeepState

Російські окупаційні війська домоглися тактичного просування в районах Тихого і Старої Миколаївки. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.



На Харківському напрямку, окрім просування поблизу Тихого, ворог шість разів атакував позиції українських сил у районах Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

Просування ЗС РФ на фронті. Фото: скріншот DeepState

Також повідомляється про десять ворожих атак у районі Старої Миколаївки та на Торецькому напрямку — у районах Торецька, Романівки, Диліївки та в бік Новоспаського.

Всього за добу зафіксовано 180 бойових зіткнень по всій лінії фронту.