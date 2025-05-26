Дрон атакував будинок «мера» окупованого міста у Запорізькій області

Призначений росіянами «мер» окупованого міста Кам'янка-Дніпровська Запорізької області Андрій Кононенко Фото: ASTRA

Будинок «в.о. голови адміністрації» окупованого міста Кам'янка-Дніпровська в Запорізькій області був атакований дроном. Про це повідомляють джерела ASTRA.

Зазначається, що на окупованій частині Запорізької області 23 травня безпілотник влучив у житловий будинок на вулиці Калініна в місті Кам'янка-Дніпровська.

У будинку проживає Андрій Кононенко, згідно з даними сайту «Миротворець» та українських ЗМІ, призначений Росією на посаду «виконувача обов'язків голови» окупаційної адміністрації міста.

За даними видання, на момент атаки Кононенко перебував у будинку, пошкоджено дах, фасад та вікна. Ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що дрон упав на будинок уряду Бєлгородської області Росії.