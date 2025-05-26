У суддів ВАКС виявили обладнання для стеження

Наприкінці минулого тижня в житлових приміщеннях, пов'язаних із працівниками апарату Вищого антикорупційного суду (ВАКС), було виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження. Про це повідомив офіційний канал суду.



У ВАКС розцінюють це як спробу вплинути на здійснення неупередженого правосуддя, що, на думку суду, може бути пов'язано з розглядом конкретних справ, які перебувають у його провадженні.



За фактом втручання подано звернення до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора. Порушено кримінальні провадження.



Суд нагадує, що згідно зі статтею 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», втручання у правосуддя та вплив на суддів будь-якими способами, включно зі збиранням або поширенням інформації з метою тиску, є протизаконними й тягнуть за собою кримінальну відповідальність.