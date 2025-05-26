Житель Донеччини загинув від холоду під час спроби перетнути кордон

Чоловіки загинули від переохолодження. Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України повідомила про загибель двох чоловіків, тіла яких було виявлено на гірській ділянці кордону прикордонниками Чернівецького загону з різницею в кілька днів.



Загиблими виявилися жителі Львівської та Донецької областей. За попередніми даними, обидва намагалися незаконно перетнути кордон. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стало переохолодження.



Держприкордонслужба наголошує, що попри кінець весни, погодні умови в горах залишаються суворими, і спроби нелегального перетину кордону можуть призвести до трагічних наслідків.

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