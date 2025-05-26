Майже 50 тисяч російських військових перекинули з Курської області на Харківський напрямок — ЗМІ

Із Курської області на Харківський напрямок перекинули 50 тисяч російських солдатів. Ілюстративне фото

Росія передислокувала 50 тисяч військовослужбовців із Курської області на Харківський напрямок: можлива спроба наступу. Про це пише видання The Military Watch Magazine.

За даними західних джерел, Росія перекинула близько 50 тисяч військових із Курської області до Харківського регіону.

Переміщення військ поблизу лінії бойового зіткнення вказує на можливу підготовку до наступу на Харків — один із ключових оборонних вузлів України, розташований лише за 30 км від кордону з РФ.

«Українські військові відзначають посилення активності російських військ, включаючи перекидання елітних десантних підрозділів», — пише видання.

Також повідомляється про участь північнокорейських військовослужбовців в обороні Курська, що дає можливість Росії звільнити ресурси для наступальних дій на інших напрямках.

Серед озброєння, що застосовується на передовій, згадуються північнокорейські ракетні системи KN-23 і протитанкові комплекси Bulsae-4.