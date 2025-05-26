Росія застосовує дрон-перехоплювач «Елка» проти БПЛА

Російські військові вже застосовують новий кінетичний дрон-перехоплювач «Елка» для знищення українських безпілотників. Як повідомив фахівець зі зв'язку та РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов, апарат самостійно виявляє ворожий БПЛА, наводиться на нього за допомогою оптичної системи й тараном збиває ціль.
На відео, опублікованому російськими військовими, зафіксовано момент запуску «Елки» навздогін дрону типу «Баба Яга».Через кілька секунд демонструється збита ціль.
Згідно з відкритими характеристиками, дрон має такі можливості:
За словами українського військового фахівця, хоча апарат виглядає простим у застосуванні та ефективним, його масового використання на фронті поки що не спостерігається.
«Рішення на відео працює нібито ідеально, і запуск дуже простий. Але минають місяці, а на фронтах РФ ми його масово не бачимо. І слава богу, адже таке озброєння може створити для нас серйозні проблеми», - підкреслює експерт.
Нагадаємо, раніше російський FPV-дрон збив український гексакоптер Vampire. Також окупанти показали новий пристрій для збиття українських дронів на фронті.
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