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Росія застосовує дрон-перехоплювач «Елка» проти БПЛА

26 травня 2025, 15:32

Росія застосовує дрон-перехоплювач «Елка» проти БПЛА

Запуск «Елки» для перехоплення безпілотника. Фото: кадр із відео Запуск «Елки» для перехоплення безпілотника. Фото: кадр із відео

Російські військові вже застосовують новий кінетичний дрон-перехоплювач «Елка» для знищення українських безпілотників. Як повідомив фахівець зі зв'язку та РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов, апарат самостійно виявляє ворожий БПЛА, наводиться на нього за допомогою оптичної системи й тараном збиває ціль.

На відео, опублікованому російськими військовими, зафіксовано момент запуску «Елки» навздогін дрону типу «Баба Яга».Через кілька секунд демонструється збита ціль.

Згідно з відкритими характеристиками, дрон має такі можливості:

  • Швидкість: 220-250 км/год
  • Радіус дії: 3-5 км
  • Висота ураження: до 1,5-2 км
  • Оснащений оптико-електронною головкою самонаведення з інтегрованим модулем штучного інтелекту
  • Працює повністю автономно
  • Має 4 тягнучих двигуни, вмонтовані в задню частину крила

За словами українського військового фахівця, хоча апарат виглядає простим у застосуванні та ефективним, його масового використання на фронті поки що не спостерігається.

«Рішення на відео працює нібито ідеально, і запуск дуже простий. Але минають місяці, а на фронтах РФ ми його масово не бачимо. І слава богу, адже таке озброєння може створити для нас серйозні проблеми», - підкреслює експерт.

Нагадаємо, раніше російський FPV-дрон збив український гексакоптер Vampire. Також окупанти показали новий пристрій для збиття українських дронів на фронті.

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