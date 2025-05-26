Росія вперше за час війни застосувала FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ для удару по Харкову

FPV-дрон російських окупантів. Фото: Міноборони РФ

Росія вперше за весь час повномасштабного вторгнення застосувала FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ для удару по Харкову. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



За його словами, це нова та ще більш підступна загроза, яка свідчить про спробу знайти вразливі місця в обороні міста.



«Харків залишається однією з ключових мішеней на карті ворожого терору», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, що 23 травня дрон атакував будинок «виконувача обов'язків голови» окупованого міста Кам'янка-Дніпровська Запорізької області Андрія Кононенка.