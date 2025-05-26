Темпи атак РФ зросли: Покровський напрямок — під тиском

Український танк. Фото: Генштаб ЗСУ

Росія намагається зберегти високу інтенсивність наступальних дій по всій лінії фронту. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState з посиланням на оперативні дані Генштабу ЗСУ.



23 і 24 травня кількість штурмових атак з боку РФ перевищувала 200 на добу. Найскладнішою залишається Покровська дуга — там ворог зосереджує основні сили й намагається розвинути успіх у бік Добропілля.



Лише за 26 травня зафіксовано 45 атак на позиції ЗСУ в 11 населених пунктах, десять бойових зіткнень тривають. Під ударами російських керованих авіабомб (КАБів) опинився населений пункт Новоторецьке.

Також зберігається активність на ділянках:

Курському

Новопавлівському

Лиманському

Торецькому

На цьому тлі Придніпровський, Гуляйпільський та Оріхівський напрямки виглядають відносно спокійно. За даними DeepState, з березня 2025 року РФ наростила темпи атак — середньодобовий показник зріс на 41%.

З березня 2025 року РФ наростила темпи атак — середньодобовий показник зріс на 41%. Фото: DeepState

Після короткої паузи в лютому противник повернувся до активних наступальних дій і намагається вимотувати оборону України постійним тиском.

Раніше російські окупаційні війська досягли тактичного просування в районах Тихого та Старої Миколаївки.