Безпілотники атакували один із найбільших військових заводів Росії: пошкоджений цех підприємства

Тула під час атаки БПЛА. Фото: кадр із відео

25 травня внаслідок атаки БПЛА пошкоджений один із цехів підприємства АТ «Щеглівський вал» у місті Тула РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела.



Уламки безпілотника впали на територію підприємства та пошкодили дах та скління механічного цеху.



Це одне з найбільших підприємств російської оборонної промисловості, яке розробляє керовану зброю для сухопутних військ, системи ППО та бойову стрілецьку зброю. На заводі виготовляють бойові машини для ЗРГК «Панцир-С» та «Панцир-С1», а також – дослідні зразки військової техніки, у тому числі БМП «Курганець», ББМ «Бумеранг» і танк «Армата».

Нагадаємо, що вночі 26 травня дрони атакували міста Єлабуга в Республіці Татарстан РФ, там виробляють «шахеди».