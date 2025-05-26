«На кону важливі цілі для РФ – Костянтинівка та Покровськ»: поблизу селища Зоря важка ситуація для ЗСУ – DeepState

Ситуація поблизу селища Зоря на Донеччині. Фото: карта DeepState

За попередньою інформацією, російські військові на мотоциклах «залетіли» у селище Зоря з боку села Олександропіль у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Однак одна із бригад Сил оборони України провела зачистку та ліквідувала окупантів. Тому поки що селище знаходиться в «сірій зоні», але обстановка, за даними аналітиків, складається не найкращим чином і з подібним тиском є велика загроза, що його все ж таки окупують. Поблизу Зорі фіксують велику активізацію російської піхоти.



«Загалом ситуація важка, адже ворог має певні плани на цю ділянку, посилює своє угруповання, працює активно по логістиці та чинить сильний тиск, щоб розвивати успіх у цьому районі. На кону стоять важливі для росіян цілі: Костянтинівка, логістика за Костянтинівкою та Мирноград-Покровськ, які відкриваються зі східного боку в разі успіху. Але й Сили оборони не сидять на місці, намагаючись стримати ворога. Проводяться стабілізаційні заходи, використовуються додаткові ресурси оборони. Є також проблеми, які були до цього або створені через росіян. Тому на цьому відрізку розгортається ціла битва», – зазначили у DeepState.

Нагадаємо, що майже 50 тисяч російських військових перекинули із Курської області на Харківський напрямок.