Військові аналітики не підтверджують підготовки наступу росіян на Харківському напрямку

Деякі західні та українські видання сьогодні повідомили, що Росія передислокувала 50 тисяч військовослужбовців із Курської області на Харківський напрямок — це нібито свідчить про можливу спробу настання.

Водночас, за словами засновника та керівника розслідувальної групи CIT (Conflict Intelligence Team) Руслана Левієва, до інформації про перекидання великої групи російських військ і тим більше про можливий наступ РФ на Харківському напрямку слід ставитись дуже скептично.

«Ми не розуміємо, звідки такі заяви і дані беруться. Тому що ми зі свого боку якогось великого перекидання військ не помітили. Можливо, тут йдеться про ті війська, які є частиною угруповання військ "Північ", які брали участь у боях за Курську область, звільняли її. І якщо вони там залишилися, то ось воно і скупчення. Можливо, в цьому справа», — сказав він.

Він зазначив, що, судячи з усього, все почалося з коментарів начальника 13 бригади оперативного призначення «Хартія» української армії, який дав інтерв'ю «Суспiльному», і із заголовку про нібито майбутній великий наступ росіян на Харківському та Сумському напрямках.

Аналітики Deepstate, зі свого боку, зазначають, що жодних змін на цьому напрямку не помітили. Вони поговорили з бійцями 13-ї бригади «Хартія», які теж кажуть, що нічого не змінювалося на цьому напрямку.

«Поповнення російських сил там йде, але це поповнення підрозділів, які в результаті боїв зазнали втрат і тепер просто потребують додаткових ресурсів», — зазначив Левієв.

Довідка:

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