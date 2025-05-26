Росія розповсюджує фейк про «склади боєприпасів у багатоповерхівках» Краматорська. Що відомо

Російська пропаганда розповсюджує фейк про те, що нібито українські військові навмисно розміщують склади зі зброєю та боєприпасами на перших поверхах багатоквартирних житлових будинків у Краматорську та інших містах Донецької області. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО України.



При цьому, за словами пропагандистів РФ, українські військові нібито забороняють цивільним евакуюватися, щоб використовувати їх як «живий щит».



«Подібні повідомлення не мають нічого спільного з реальністю. Вони можуть свідчити про підготовку Росії до провокацій чи нових обстрілів цивільних об'єктів у Краматорську. Це типовий приклад застосування ворогом тактики інформаційного алібі – заради власного виправдання Росія превентивно звинувачує Україну у діях, які може зробити сама. Також вигадками про «склади боєприпасів у багатоповерхівках» Росія намагається зняти з себе відповідальність за систематичні удари по цивільній інфраструктурі у прифронтових містах», – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, що на російському ТБ заявили, що гелікоптер голови Кремля Володимира Путіна нібито потрапив в епіцентр відбиття атаки БПЛА на Курську область.