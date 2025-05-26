ЗСУ знищили танки та БМП російської армії на Новопавлівському напрямку: кадри

Знищений російський танк на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео

Пілоти батальйону безпілотних систем 110-ї механізованої бригади ЗСУ знищили російські танки та БМП на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Бронетехніку росіян знищили ще на підступах до українських оборонних укріплень.



«Окупанти можуть десятками гнати свої танки, БМП та ББМ на штурм позицій наших захисників. Однак результат не зміниться і завжди однаковий – знищена техніка та зірвані плани ворога», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що 25 травня безпілотники атакували один із найбільших військових заводів Росії, внаслідок чого пошкоджений цех підприємства.