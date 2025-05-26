Головне за день: Україні дозволили далекобійні удари. Трамп пригрозив санкціями Путіну

Політика



Більше немає обмежень на далекобійність для зброї, яку поставлятимуть Україні Німеччина, Великобританія, Франція та США.



Після рекордного повітряного обстрілу України Дональд Трамп зненацька різко висловився про Володимира Путіна. Він написав у своїй соцмережі Truth Social, що російський президент «збожеволів», а в заяві для журналістів він пригрозив російському президенту санкціями.



Суспільство



Російська пропаганда розповсюджує фейк про те, що нібито українські військові навмисно розміщують склади зі зброєю та боєприпасами на перших поверхах багатоквартирних житлових будинків у Краматорську та інших містах Донецької області.



Серед обмінених 25 травня військовополонених російська сторона передала Україні Анатолія Тараненка, колишнього військового ЗСУ, який добровільно здався в полон угрупованню «ДНР» у 2021 році і, нібито, перейшов на бік ворога.



З Костянтинівки вивозять церковні дзвони. Це останні дзвони, які відлили на Донецькому металургійному заводі до окупації.



Бойові дії



Внаслідок атаки дронів на Одещині зруйновано будинок, пошкоджено дахи житлових будинків, дворову споруду, гаражі, автомобілі, паркан та газовий трубопровід. У Києві та області пошкоджено будинки. У Васищеві Харківської області сталася руйнація та масштабна пожежа складської будівлі. Внаслідок атаки дрона автомобілем у Херсоні поранено жінку. Вночі Польща підняла у небо військову авіацію через атаку РФ Україною.



Дім «в.о. голови адміністрації» окупованого міста Кам'янка-Дніпровська в Запорізькій області Андрія Кононенка атакували дроном. На момент атаки Кононенко перебував у будинку, пошкоджено дах, фасад та вікна. Ніхто не постраждав.



Російські військові спробували прорватися до селища Зоря Донецької області, але були ліквідовані українською бригадою, після чого населений пункт опинився у «сірій зоні». Аналітики DeepState повідомляють про посилення тиску з боку Росії та нарощування сил, що створює загрозу окупації. Бої у цьому районі продовжуються.



Після атаки БПЛА повністю призупинив свою роботу хімкомбінат "Азот" у місті Новомосковськ Тульської області РФ. Внаслідок ударів спалахнув трубопровід низького тиску з природним газом у цеху №4. Пошкоджено також дві цистерни об'ємом 750 тонн із азотною кислотою. З одного з них витекла азотна кислота.



Склад матеріально-технічного забезпечення Дмитрівського хімічного заводу (ДХЗ) у Кінешмі Іванівської області Росії пошкоджено внаслідок нічної атаки БПЛА.



Росія передислокувала 50 тисяч військовослужбовців із Курської області на Харківський напрямок: можлива спроба наступу. Про це пише видання The Military Watch Magazine.