На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «фінансуванні "Азова"»

ФСБ затримала жителя окупованого міста Сорокине Луганської області. Про це стало відомо з повідомлення місцевого проросійського видання «ЛІЦ» з посиланням на так зване «Управління ФСБ по ЛНР».



Окупанти заявили, що чоловік нібито «з метою надання допомоги «Азову», використовуючи мобільний додаток одного з українських банків, переказував гроші на розрахунковий рахунок фонду, який забезпечує діяльність бригади».

Нагадаємо, що ФСБ затримала жительку окупованого Донецька, її підозрюють «у фінансуванні ЗСУ».