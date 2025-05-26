ЗСУ за два дні відбили три штурми на відрізку Новопавлівського напрямку: війська РФ використовували хитрощі

Знищена російська техніка Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео

23-24 травня війська Росії здійснили спроби штурмів позицій у зоні бойової відповідальності 31-ї механізованої бригади ЗСУ на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Перші спроби штурму українських позицій ЗС РФ, застосувавши димову завісу, здійснили ввечері 23 травня у напрямку сіл Старомайорське-Рівнопіль-Зелене Поле. Усю техніку – п'ять ББМ – виявили на дальніх підступах до передових позицій та знищили.



Росіяни вже наступного дня тим же маршрутом почали рухатися у напрямку українських позицій. Але цього разу застосували вантажну колісну техніку із решітками. Цю техніку бійці 31-ї ОМБр також виявили та знищили.



«Ввечері того ж дня ворог вирішив вдатися до хитрощів. Застосувавши димову завісу на одному напрямку, рушив до наших позицій з іншого – Нескучне-Рівнопіль-Зелене Поле. Однак всю техніку – комбіновану бронетехніку та колісну вантажну – знову виявили на дальніх рубежах та внаслідок бойового ураження знищили. Ворожа піхота, якій після цього вдалося залишитися живою, втекла», – розповіли у бригаді.

Нагадаємо, що ЗСУ на підступах до укріплень знищили танки та БМП російської армії на Новопавлівському напрямку.