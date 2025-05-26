Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

ЗСУ за два дні відбили три штурми на відрізку Новопавлівського напрямку: війська РФ використовували хитрощі

26 травня 2025, 22:35

ЗСУ за два дні відбили три штурми на відрізку Новопавлівського напрямку: війська РФ використовували хитрощі

Знищена російська техніка Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео Знищена російська техніка Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео

23-24 травня війська Росії здійснили спроби штурмів позицій у зоні бойової відповідальності 31-ї механізованої бригади ЗСУ на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Перші спроби штурму українських позицій ЗС РФ, застосувавши димову завісу, здійснили ввечері 23 травня у напрямку сіл Старомайорське-Рівнопіль-Зелене Поле. Усю техніку – п'ять ББМ – виявили на дальніх підступах до передових позицій та знищили.

Росіяни вже наступного дня тим же маршрутом почали рухатися у напрямку українських позицій. Але цього разу застосували вантажну колісну техніку із решітками. Цю техніку бійці 31-ї ОМБр також виявили та знищили.

«Ввечері того ж дня ворог вирішив вдатися до хитрощів. Застосувавши димову завісу на одному напрямку, рушив до наших позицій з іншого – Нескучне-Рівнопіль-Зелене Поле. Однак всю техніку – комбіновану бронетехніку та колісну вантажну – знову виявили на дальніх рубежах та внаслідок бойового ураження знищили. Ворожа піхота, якій після цього вдалося залишитися живою, втекла», – розповіли у бригаді.

Нагадаємо, що ЗСУ на підступах до укріплень знищили танки та БМП російської армії на Новопавлівському напрямку.

ТЕГИ

Місця
Новопавлівський напрямок
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті техніка Піхота Штурми
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:01
У захопленому Маріуполі розпилюють на металолом машинобудівного гіганта «Азовмаш»: у міськраді розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Україні дозволили далекобійні удари. Трамп пригрозив санкціями Путіну
21:39
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «фінансуванні "Азова"»
17:47
ЗСУ накрили ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» під Мелітополем
13:29
Дрон атакував будинок «мера» окупованого міста у Запорізькій області
22:44
Україні повернули зрадника, який у 2021 році здався «ДНР»
21:30
Головне за день: Завершено обмін «1000 на 1000». Атаки РФ забрали життя 12 людей у 13 регіонах
18:04
Командування «ДНР» відправляє поранених військових з бригади імені Захарченка на штурми
11:16
Українські розвідники знищили пальне окупантів
21:00
Головне за день: Обмін продовжується. ГУР зафіксовало масові страти військовополонених
13:08
Вибух у центрі Донецька: постраждали дорослі та дитина
23:22
Головне за день: Розпочався обмін полоненими. Окупанти обмежили права херсонців на майно
22:03
В окупації: річковий потік пішов Ново-Калинівкою
21:33
«ДНР» завила про наліт безпілотників на Макіївку минулої ночі
19:08
РФ вирішила розробляти безпілотники на заводі Луганська
18:35
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:48
Переселенцям із Херсонщини російська влада заборонила продавати нерухомість
16:38
У «ДНР» визнали: гарячої води в Донецьку поки що не буде, а комунальників не вистачає на третину
15:20
Загарбники мають намір знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі
23:38
Головне за день: Путін вимагає «буферну зону». ЗСУ вдарили по заводу в Тулі
усі новини
23:01
У захопленому Маріуполі розпилюють на металолом машинобудівного гіганта «Азовмаш»: у міськраді розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Україні дозволили далекобійні удари. Трамп пригрозив санкціями Путіну
22:35
ЗСУ за два дні відбили три штурми на відрізку Новопавлівського напрямку: війська РФ використовували хитрощі
21:59
У парку Краматорська виявили російський ударний дрон
21:39
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «фінансуванні "Азова"»
20:31
ЗСУ на підступах до укріплень знищили танки та БМП російської армії на Новопавлівському напрямку
19:43
У Росії після атаки дронів повністю призупинив роботу хімкомбінат: стався витік азотної кислоти
19:15
Росія розповсюджує фейк про «склади боєприпасів у багатоповерхівках» Краматорська. Що відомо
18:49
Німеччина, Велика Британія, Франція та США зняли обмеження для України на дальність ударів західною зброєю по РФ
18:07
Військові аналітики не підтверджують підготовки наступу росіян на Харківському напрямку
18:01
«На кону важливі цілі для РФ – Костянтинівка та Покровськ»: поблизу селища Зоря важка ситуація для ЗСУ – DeepState
17:47
ЗСУ накрили ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» під Мелітополем
17:24
Безпілотники атакували один із найбільших військових заводів Росії: пошкоджений цех підприємства
17:17
Темпи атак РФ зросли: Покровський напрямок — під тиском
16:57
Росія вперше за час війни застосувала FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ для удару по Харкову
15:32
Росія застосовує дрон-перехоплювач «Елка» проти БПЛА
14:54
Майже 50 тисяч російських військових перекинули з Курської області на Харківський напрямок — ЗМІ
14:00
Житель Донеччини загинув від холоду під час спроби перетнути кордон
13:40
У суддів ВАКС виявили обладнання для стеження
13:29
Дрон атакував будинок «мера» окупованого міста у Запорізькій області
усі новини
ВІДЕО
Знищена російська техніка Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ за два дні відбили три штурми на відрізку Новопавлівського напрямку: війська РФ використовували хитрощі
26 травня, 22:35
Знищений російський танк на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ на підступах до укріплень знищили танки та БМП російської армії на Новопавлівському напрямку
26 травня, 20:31
Наслідки атаки БПЛА на хімкомбінат «Азот» у Тульській області РФ. Фото: кадр із відео У Росії після атаки дронів повністю призупинив роботу хімкомбінат: стався витік азотної кислоти
26 травня, 19:43
Точний скид по ЗРК РФ. Фото: кадр із відео ЗСУ накрили ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» під Мелітополем
26 травня, 17:47
Тула під час атаки БПЛА. Фото: кадр із відео Безпілотники атакували один із найбільших військових заводів Росії: пошкоджений цех підприємства
26 травня, 17:24
Запуск «Елки» для перехоплення безпілотника. Фото: кадр із відео Росія застосовує дрон-перехоплювач «Елка» проти БПЛА
26 травня, 15:32

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір