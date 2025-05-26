Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У захопленому Маріуполі розпилюють на металолом машинобудівного гіганта «Азовмаш»: у міськраді розповіли, що відомо

26 травня 2025, 23:01

У захопленому Маріуполі розпилюють на металолом машинобудівного гіганта «Азовмаш»: у міськраді розповіли, що відомо

Пошкоджений завод «Азовмаш» в окупованому Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада у Телеграм Пошкоджений завод «Азовмаш» в окупованому Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада у Телеграм

В окупованому Маріуполі замість обіцяного «відродження» місцевих заводів йде їхнє розпилення на металолом. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Серед них – машинобудівний гігант «Азовмаш». У 2022 році російські окупанти говорили про його відродження, створення індустріального парку, запуск виробництва продукції ледве не від самого «Ростеху» вже 2024 році. Однак реальних робіт немає.

«Більш того за ці роки вони так і не змогли визначити статус підприємства – чи воно належить до так званої «ДНР», чи до федеральної власності. Без цього будь-які інвестиційні плани зависають у повітрі. І поки питання стоїть на стопі, метал заводу активно розпилюється серед своїх «бандитів». Навіть проросійські пабліки змушені визнати очевидне. Їхні висновки красномовно свідчать: «Азовмаш» знищений, розграбований внаслідок бойових дій або настільки застарілий, що його відновлення нецікаве навіть потенційним інвесторам. Так звана «ДНР» тягне ковдру на себе, торгуючись із Москвою, щоб залишити «Азовмаш» у своїй юрисдикції, маючи власні інтереси щодо його подальшого розграбування», – розповіли у мерії.

Нагадаємо, що на Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «фінансуванні "Азова"».

ТЕГИ

Місця
Маріуполь
Організації
ДНР
Інше
Війна окупація Відновлення Азовмаш Металолом
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:01
У захопленому Маріуполі розпилюють на металолом машинобудівного гіганта «Азовмаш»: у міськраді розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Україні дозволили далекобійні удари. Трамп пригрозив санкціями Путіну
21:39
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «фінансуванні "Азова"»
17:47
ЗСУ накрили ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» під Мелітополем
13:29
Дрон атакував будинок «мера» окупованого міста у Запорізькій області
22:44
Україні повернули зрадника, який у 2021 році здався «ДНР»
21:30
Головне за день: Завершено обмін «1000 на 1000». Атаки РФ забрали життя 12 людей у 13 регіонах
18:04
Командування «ДНР» відправляє поранених військових з бригади імені Захарченка на штурми
11:16
Українські розвідники знищили пальне окупантів
21:00
Головне за день: Обмін продовжується. ГУР зафіксовало масові страти військовополонених
13:08
Вибух у центрі Донецька: постраждали дорослі та дитина
23:22
Головне за день: Розпочався обмін полоненими. Окупанти обмежили права херсонців на майно
22:03
В окупації: річковий потік пішов Ново-Калинівкою
21:33
«ДНР» завила про наліт безпілотників на Макіївку минулої ночі
19:08
РФ вирішила розробляти безпілотники на заводі Луганська
18:35
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:48
Переселенцям із Херсонщини російська влада заборонила продавати нерухомість
16:38
У «ДНР» визнали: гарячої води в Донецьку поки що не буде, а комунальників не вистачає на третину
15:20
Загарбники мають намір знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі
23:38
Головне за день: Путін вимагає «буферну зону». ЗСУ вдарили по заводу в Тулі
усі новини
23:01
У захопленому Маріуполі розпилюють на металолом машинобудівного гіганта «Азовмаш»: у міськраді розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Україні дозволили далекобійні удари. Трамп пригрозив санкціями Путіну
22:35
ЗСУ за два дні відбили три штурми на відрізку Новопавлівського напрямку: війська РФ використовували хитрощі
21:59
У парку Краматорська виявили російський ударний дрон
21:39
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «фінансуванні "Азова"»
20:31
ЗСУ на підступах до укріплень знищили танки та БМП російської армії на Новопавлівському напрямку
19:43
У Росії після атаки дронів повністю призупинив роботу хімкомбінат: стався витік азотної кислоти
19:15
Росія розповсюджує фейк про «склади боєприпасів у багатоповерхівках» Краматорська. Що відомо
18:49
Німеччина, Велика Британія, Франція та США зняли обмеження для України на дальність ударів західною зброєю по РФ
18:07
Військові аналітики не підтверджують підготовки наступу росіян на Харківському напрямку
18:01
«На кону важливі цілі для РФ – Костянтинівка та Покровськ»: поблизу селища Зоря важка ситуація для ЗСУ – DeepState
17:47
ЗСУ накрили ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» під Мелітополем
17:24
Безпілотники атакували один із найбільших військових заводів Росії: пошкоджений цех підприємства
17:17
Темпи атак РФ зросли: Покровський напрямок — під тиском
16:57
Росія вперше за час війни застосувала FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ для удару по Харкову
15:32
Росія застосовує дрон-перехоплювач «Елка» проти БПЛА
14:54
Майже 50 тисяч російських військових перекинули з Курської області на Харківський напрямок — ЗМІ
14:00
Житель Донеччини загинув від холоду під час спроби перетнути кордон
13:40
У суддів ВАКС виявили обладнання для стеження
13:29
Дрон атакував будинок «мера» окупованого міста у Запорізькій області
усі новини
ВІДЕО
Знищена російська техніка Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ за два дні відбили три штурми на відрізку Новопавлівського напрямку: війська РФ використовували хитрощі
26 травня, 22:35
Знищений російський танк на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ на підступах до укріплень знищили танки та БМП російської армії на Новопавлівському напрямку
26 травня, 20:31
Наслідки атаки БПЛА на хімкомбінат «Азот» у Тульській області РФ. Фото: кадр із відео У Росії після атаки дронів повністю призупинив роботу хімкомбінат: стався витік азотної кислоти
26 травня, 19:43
Точний скид по ЗРК РФ. Фото: кадр із відео ЗСУ накрили ЗРК «Тор» дроном «Баба Яга» під Мелітополем
26 травня, 17:47
Тула під час атаки БПЛА. Фото: кадр із відео Безпілотники атакували один із найбільших військових заводів Росії: пошкоджений цех підприємства
26 травня, 17:24
Запуск «Елки» для перехоплення безпілотника. Фото: кадр із відео Росія застосовує дрон-перехоплювач «Елка» проти БПЛА
26 травня, 15:32

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір