У захопленому Маріуполі розпилюють на металолом машинобудівного гіганта «Азовмаш»: у міськраді розповіли, що відомо

Пошкоджений завод «Азовмаш» в окупованому Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада у Телеграм

В окупованому Маріуполі замість обіцяного «відродження» місцевих заводів йде їхнє розпилення на металолом. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Серед них – машинобудівний гігант «Азовмаш». У 2022 році російські окупанти говорили про його відродження, створення індустріального парку, запуск виробництва продукції ледве не від самого «Ростеху» вже 2024 році. Однак реальних робіт немає.



«Більш того за ці роки вони так і не змогли визначити статус підприємства – чи воно належить до так званої «ДНР», чи до федеральної власності. Без цього будь-які інвестиційні плани зависають у повітрі. І поки питання стоїть на стопі, метал заводу активно розпилюється серед своїх «бандитів». Навіть проросійські пабліки змушені визнати очевидне. Їхні висновки красномовно свідчать: «Азовмаш» знищений, розграбований внаслідок бойових дій або настільки застарілий, що його відновлення нецікаве навіть потенційним інвесторам. Так звана «ДНР» тягне ковдру на себе, торгуючись із Москвою, щоб залишити «Азовмаш» у своїй юрисдикції, маючи власні інтереси щодо його подальшого розграбування», – розповіли у мерії.

Нагадаємо, що на Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «фінансуванні "Азова"».