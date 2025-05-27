ППО України збила 43 «Шахеди» під час нічної атаки РФ

У ніч на 27 травня Росія атакувала Україну 60 ударними БПЛА — переважно типу «Шахед», а також безпілотниками-імітаторами різних типів. Атака почалася близько 23:50 26 травня і тривала до ранку.
За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, станом на 09:00 вдалося знищити 43 ворожі БПЛА:
Оборону забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи боротьби.
Попри успіх ППО, зафіксовано влучання в 9 локаціях, ще в 3 місцях було виявлено уламки збитих дронів.
Раніше безпілотники атакували один із найбільших військових заводів Росії, пошкодивши цех підприємства.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях