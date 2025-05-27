ППО України збила 43 «Шахеди» під час нічної атаки РФ

ЗРК середнього радіуса дії MIM-23 Hawk. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 27 травня Росія атакувала Україну 60 ударними БПЛА — переважно типу «Шахед», а також безпілотниками-імітаторами різних типів. Атака почалася близько 23:50 26 травня і тривала до ранку.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, станом на 09:00 вдалося знищити 43 ворожі БПЛА:

35 — збито засобами вогневого ураження

8 — подавлено або локаційно втрачені через роботу РЕБ

Оборону забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи боротьби.







Попри успіх ППО, зафіксовано влучання в 9 локаціях, ще в 3 місцях було виявлено уламки збитих дронів.

Раніше безпілотники атакували один із найбільших військових заводів Росії, пошкодивши цех підприємства.