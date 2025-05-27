МіГ-29 ЗСУ вдарив по будівлі ФСБ у Бєлгородській області

Удар авіабомб AASM HAMMER. Фото: кадр із відео

МіГ-29 Повітряних сил України завдав авіаудару по будівлі, де розміщувалися російські силовики, включно зі співробітниками ФСБ, у селі Глотове Бєлгородської області. Про це повідомили українські військові льотчики в блозі «Соняшник».



За їхніми словами, удар було завдано із застосуванням високоточних керованих авіабомб AASM HAMMER, які поставлені Україні Францією. Ціллю стали сили противника, серед яких були офіцери ФСБ.



«Так буває, коли з першого разу не доходить. Тоді козакам треба йти й повторно проводити бесіду», - йдеться в повідомленні.



Глотове розташоване поблизу кордону з Україною, і село раніше вже фігурувало у зведеннях як один із вузлів логістики та розміщення підрозділів російських силовиків.

Раніше екіпаж винищувача МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ за допомогою високоточних боєприпасів AASM HAMMER знищив місце зосередження російських військ у селі Козинка Бєлгородської області.