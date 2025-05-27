Вночі росіяни обстріляли Краматорськ: пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру

У ніч проти 27 травня російські окупаційні війська завдали 3 авіаударів по Краматорську Донецької області. Під атакою противника опинилися приватний сектор та багатоквартирні будинки. Про це сьогодні зранку повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За словами голови МВА, внаслідок ударів було пошкоджено приватні садиби, гаражні приміщення, багатоповерхівки, тролейбусна контактна мережа, автомобілі, трансформаторна система та інфраструктура.

«За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», — зазначив Гончаренко.

Він додав, що МВА продовжує встановлювати остаточні наслідки російських обстрілів.