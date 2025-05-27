Вітер обірвав дроти у Слов'янську: частина міста залишається без світла

У зв'язку з погіршенням погодних умов деякі райони Слов'янська залишилися без електропостачання. Про це сьогодні повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
«Слов'янськ частково залишається без світла через негоду», — написав він у соцмережі сьогодні вранці.
За повідомленням голови МВА, у Слов'янській громаді зафіксовано 67 обривів електродротів через негоду.
«Працює ДТЕК, активно допомагають наші комунальні служби. Але зробити все водночас неможливо. Потрібно набратися терпіння та почекати. Усі абоненти обов'язково будуть підключені», — зазначив Лях.
Він також закликав мешканців берегти себе та зберігати спокій: «Тримаємося. Ми разом!»
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