Росія 22 рази обстріляла Донеччину: є загиблий і поранені

Протягом доби російські війська 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області, повідомляє начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Три райони Донецької області постраждали внаслідок російських атак.
Покровський район:
Краматорський район:
Бахмутський район:
За добу евакуйовано 149 осіб, зокрема 32 дитини. Обстріли завдають значної шкоди цивільній інфраструктурі регіону. Влада продовжує евакуаційні заходи та відновлювальні роботи.
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