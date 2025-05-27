РФ впроваджує у школах на ТОТ підручники з дронів

Підручники з використання дронів на ТОТ. Фото: ЦНС

Росія впроваджує у школах на тимчасово окупованих територіях України нові підручники з використання дронів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



З нового навчального року всі школи на ТОТ отримають навчальний посібник із застосування дронів, який щойно отримав статус офіційного навчального видання у РФ. Це дозволяє централізовано закуповувати його для всіх шкіл, включно з тими, що перебувають під російською окупацією.



Так званий «підручник з дронів» буде інтегрований у курс із предмета «Праця». По суті, під виглядом технічної освіти дітям викладатимуть основи застосування військової технології.



У ЦНС підкреслюють, що це ще один крок до системної мілітаризації українських дітей на окупованих територіях. Росія не просто займається пропагандою, а планомірно готує майбутніх операторів дронів для війни.

Раніше повідомлялося, що Росія готує дітей на окупованій Луганщині до війни проти України. Нагадаємо, у Маріуполі відкривають кадетські класи для мілітаризації дітей.