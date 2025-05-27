Міноборони допустило до використання «антидроновий пістолет»

Антидроновий пістолет. Фото: Міноборони України

Міноборони України допустило до використання український «антидроновий пістолет». Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.



Засіб радіоелектронної боротьби було офіційно кодифіковано — тепер його можна централізовано постачати у війська. Він призначений для індивідуального застосування проти ворожих безпілотників.



Пристрій створює електромагнітні перешкоди, блокуючи канали управління та відеосигнали дронів. Завдяки цьому БПЛА втрачає зв'язок з оператором і втрачає ефективність або падає.



Пістолет українського виробництва важить трохи більше ніж 1 кг, має компактні розміри та виконаний у монолітному формфакторі, що робить його зручним у бойових умовах.



По суті, це портативний засіб РЕБ, який посилює індивідуальний захист бійців від ворожих дронів, включно з «Шахедами», FPV і розвідувальними моделями.

Раніше ЗСУ отримали новий робот із кулеметом для вогневої підтримки.