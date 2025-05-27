Москва передасть Києву меморандум із пропозиціями про закінчення війни

Спікер російського МЗС Марія Захарова Фото: ТАСС

Росія продовжує роботу над проектом меморандуму щодо ситуації в Україні, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в Махачкалі, повідомляє Інтерфакс.

Меморандум міститиме пропозиції щодо врегулювання конфлікту з Україною, в якому будуть окреслені принципи, умови припинення вогню та можливі терміни завершення бойових дій.

За словами Захарової, як тільки меморандум буде підготовлений, його буде передано до Києва.

«Розраховуємо, що українська сторона веде таку ж роботу і направить нам свої напрацювання одночасно з отриманням російського документа», — наголосила представник російського МЗС.