У Краматорську через російський обстріл постраждали дитина та троє дорослих

Наслідки російського обстрілу Краматорська у ніч проти 27 травня. Фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок нічної атаки на Краматорськ постраждали четверо мирних жителів, включаючи 6-річну дівчинку. Про це сьогодні повідомила Донецька обласна прокуратура.

«Один із боєприпасів упав біля багатоповерхівки. У момент вибуху в квартирі перебувала родина: 36-річний чоловік, його 33-річна дружина та їхня дочка. Усі троє зазнали осколкових поранень. Також постраждала 23-річна місцева мешканка», — йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, російські військові застосували ФАБ-250 з керованим модулем УМПК. Удар припав по житловому кварталу міста близько 23:17.

Зазначається, що пошкоджено 13 приватних та багатоквартирних будинків, а також автомобілі.

Під процесуальним керівництвом Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом військового злочину.

Нагадаємо, сьогодні вранці міська військова адміністрація Краматорська повідомляла, що, попередньо, через російський обстріл ніхто не постраждав.