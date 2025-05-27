«Главу» окупованої Нової Каховки Віталія Гуру звільнено за «негідну поведінку»: він заарештований

Віталія Гуру звільнено за «негідну поведінку». Фото: Meduza

«Губернатор» окупованої Херсонської області Володимир Сальдо написав у телеграм-каналі 27 травня, що «зняв з посади» голову «адміністрації» Нової Каховки Віталія Гуру.

«Причина — негідна та ганебна поведінка представника влади на меморіалі пам'яті Великої Вітчизняної війни», — повідомив Сальдо.

За його словами, тимчасово виконувачем обов'язків «голови» Нової Каховки стала Олена Болотня.

Перші повідомлення про те, що Віталія Гуру звільнено, з'явилися 20 травня. Російські та українські ЗМІ тоді писали, що Гура подав заяву про те, що складає повноваження за власним бажанням.

Віталій Гура є українцем, який після повномасштабного вторгнення військ РФ почав співпрацювати з російською владою.

Наприкінці квітня 2025-го стало відомо, що Гуру заарештували після того, як у мережі з'явилося відео, де він сміється і матюкається біля радянського військового пам'ятника.