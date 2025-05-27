Обстріл Краматорська: у МВА розповіли про стан постраждалої сім'ї з дитиною

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

Стан постраждалої сім'ї внаслідок удару по Краматорську оцінюється як не важкий. Про це «Новинам Донбасу» повідомив начальник Управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов.



За словами Єськова, у чоловіка, його дружини та їхньої доньки діагностували акуботравми.



«Стан не важкий, їх не госпіталізували. У постраждалої продавчині магазину діагностували акуботравму, закриту черепно-мозкову травму. Її госпіталізували», – розповів він.



У пресслужбі Донецької обласної прокуратури повідомили, що внаслідок російського удару постраждали 36-річний чоловік, його 33-річна дружина та їхня донька 6 років, а також поранення отримала 23-річна містянка.



Постраждала сім'я в момент атаки знаходилася у квартирі.

Нагадаємо, що в ніч на 27 травня російська авіація скинула на Краматорськ три авіабомби ФАБ-250. Пошкоджені 13 приватних та багатоповерхових будинків та автомобілі.