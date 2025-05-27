Російська армія FPV-дронами атакувала Слов'янськ: від фронту до міста понад 20 кілометрів

Дим після удару по Слов'янську. Фото: Слов'янська міська військова адміністрація

27 травня протягом дня російські окупанти FPV-дронами атакували місто Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Зафіксували влучання у тролейбусне управління та промислову зону. На цей час – без постраждалих.



За даними на карті проєкту DeepState, відстань від фронту до міста понад 20 кілометрів.

Нагадаємо, що у МВА розповіли про стан сім'ї з дитиною, яка постраждала внаслідок російського удару по Краматорську в ніч на 27 травня.