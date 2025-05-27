Російські військові з дрона скинули вибухівку на комунальників у Херсоні: постраждали шість людей

Наслідки атаки на комунальників у Херсоні. Фото: Херсонська МВА

Вранці 27 травня російські окупанти з дрона скинули вибухівку на автомобіль бригади КП «Парки Херсона» у Корабельному районі Херсона. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської міської військової адміністрації.



Комунальники вирушали на ліквідацію наслідків обстрілів у місті. Вони мали закривати ОСБ-плитами вибиті вікна.



Внаслідок атаки постраждали жінки 44 та 61 року та чоловіки, 43, 49, 58 та 67 років. У всіх діагностували мінно-вибухові травми та контузії. Вони знаходяться у лікарні.

Нагадаємо, що у МВА розповіли про стан сім'ї з дитиною, яка постраждала внаслідок російського удару по Краматорську в ніч на 27 травня.