Армія РФ активізувалася на Краматорському напрямку: у ЗСУ назвали наступну мету росіян

Ситуація на Краматорському напрямі. Фото: карта DeepState

Прийшов до руху Краматорський напрямок. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, йдеться про штурмові дії в місті Часів Яр.



«Сьогодні ворог намагався проводити механізований штурм. Наразі інформація уточнюється, скільки там ворога знищено. Однак можна сказати, що ці штурмові дії зазнали невдачі», – розповів Запорожець.



Спікер ОТУ «Луганськ» зазначив, що пройшов уже період часу, за який російські війська накопичили якісь резерви, зокрема техніку.



«Вона потихеньку починає проявлятися на цьому напрямку. Кількість штурмів очікувано зростає, адже ворог має успіх і на Торецькому напрямку. І ці напрямки взаємопов'язані, бо наступною метою для ворога однозначно є Костянтинівка», – додав він.

Нагадаємо, що ЗСУ за два дні відбили три штурми на відрізку Новопавлівського напрямку, війська РФ використовували хитрощі.