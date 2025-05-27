На Донеччині попрощалися із загиблим на фронті поліцейським Олександром Батуріним: більшу частину життя він прожив у Бахмуті

Прощання із загиблим на фронті поліцейським Олександром Батуріним у Краматорську Фото: Національна поліція

24 травня внаслідок удару російського дрона на бойових позиціях загинув боєць батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Донецькій області Олександр Батурін. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Сержанту поліції було 27 років. Прощання з поліцейським відбулося у місті Краматорськ на Донеччині. Провести захисника в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими та колеги, серед них начальник ГУНП у Донецькій області Руслан Осипенко.



Під час прощання побратими з 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ зачитали молитву воїна над тілом.



Далі катафалк вирушив у місто Кременчук Полтавської області, де проживають його батьки та сестра. Під час траурної церемонії правоохоронці Донеччини передали державний прапор матері загиблого героя – як символ поваги та подяки за подвиг її сина.



Олександра Батуріна поховали на Свіштовському цвинтарі під звуки почесного салюту.



Олександр народився у місті Дебальцеве Донецької області, яке тимчасово окуповане. Значну частину життя прожив у нині захопленому місті Бахмут на Донеччині. З юних років займався боксом та кікбоксингом. У 18 років став переможцем чемпіонату України з кікбоксингу та отримав звання кандидата у майстри спорту.



У 2021 році він розпочав навчання у Маріупольському центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції». Після успішного завершення курсу цього ж року його призначили на посаду поліцейського батальйону конвойної служби ГУНП у Донецькій області.



«Олександр мріяв не просто служити, він прагнув захищати Україну саме на передовій, щоб звільнити рідну Донеччину від окупантів. 1 березня 2025 року він приєднався до стрілецького батальйону поліції. У складі підрозділу він виконував найнебезпечніші завдання у зоні активних бойових дій», – зазначили в поліції.

Нагадаємо, що у МВА розповіли про стан сім'ї з дитиною, яка постраждала внаслідок російського удару по Краматорську в ніч на 27 травня.