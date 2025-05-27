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Новим головним тренером «Шахтаря» став Арда Туран. Що відомо про турецького спеціаліста

27 травня 2025, 22:25

Новим головним тренером «Шахтаря» став Арда Туран. Що відомо про турецького спеціаліста

Новий головний тренер «Шахтаря» Арда Туран. Фото: ФК «Шахтар» Новий головний тренер «Шахтаря» Арда Туран. Фото: ФК «Шахтар»

38-річний турецький спеціаліст Арда Туран став новим головним тренером ФК «Шахтар». Про це повідомили у пресслужбі футбольного клубу «Шахтар».

Угода з Тураном розрахована до літа 2027 року. Він стане 39 наставником в історії донецького клубу.

За його словами, він пишається тим, що приєднався до «Шахтаря» – великого клубу з багатою історією та великими традиціями.

«Це команда, добре відома по всій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі. Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї – як в Україні, так і у європейських турнірах», – сказав він.

Генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін зазначив, що Арда Туран – перспективний та амбітний тренер із досвідом роботи у дуже конкурентному турецькому чемпіонаті.

«Як гравець він справжня легенда європейського футболу. І я вірю, що разом із «Шахтарем» він приречений на не менш успішну тренерську кар'єру – таку, що принесе клубу трофеї як в Україні, так і на міжнародній арені», – додав генеральний директор клубу.

Хто такий Арда Туран: Новий головний тренер «Шахтаря» народився 30 січня 1987 року в Стамбулі. Як футболіст є вихованцем стамбульського «Галатасарая».

Грав на позиції півзахисника. Виступав за турецькі «Галатасарай», «Манісаспор» та «Істанбул Башакшехір», іспанські «Атлетіко» та «Барселону». Чотири рази визнавався найкращим гравцем року в Туреччині (2008, 2009, 2014, 2015). Чемпіон Туреччини (2008), володар Кубка Туреччини (2005) та Суперкубка Туреччини (2008), чемпіон Іспанії (2014, 2016), володар Кубка Іспанії (2013, 2016, 2017), Суперкубка Іспанії (2014, 2016), переможець Ліги Європи УЄФА (2012) та Суперкубка УЄФА (2012).

За національну збірну Туреччини провів 100 матчів та забив 16 голів. Учасник чемпіонату Європи – 2008 (третє місце) та чемпіонату Європи – 2016. У вересні 2022 року оголосив про завершення кар'єри футболіста.

Шлях тренера розпочав 14 квітня 2023 року, очоливши клуб Першої ліги Туреччини «Еюпспор» зі Стамбула. За підсумками сезону-2023/24 привів команду до перемоги у турнірі та вивів її до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом із «Еюпспором» посів шосте місце у чемпіонаті Туреччини. Як головний тренер провів 84 матчі.

Нагадаємо, що 14 травня «Шахтар» у серії пенальті обіграв київське «Динамо» і в 15-й раз завоював Кубок України.

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