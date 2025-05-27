Росія дуже швидко поповнює втрати на Лиманському напрямку: укомплектованість її підрозділів – до 90% – ЗСУ

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

Російські війська продовжують постійний тиск на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 66-ї механізованої бригади ЗСУ.



Значний акцент цього тиску припадає на смугу відповідальності 66-ї ОМБр. Укомплектованість російських підрозділів становить 70%-90%.



«Ворожа навала в нашій смузі триває вже цілий рік, але навіть після затяжних і виснажливих боїв укомплектованість ворожих підрозділів суттєва. Противник застосовує все нові й нові сили, дуже швидко поповнюючи свої величезні втрати. Темпи цього поповнення говорять про пріоритетність напрямку для російського командування», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що армія РФ активізувалася на Краматорському напрямку, наступна мета росіян – місто Костянтинівка.