Головне за день: Захоплення чотирьох сіл на Сумщині. Німеччина заперечує нові рішення щодо зброї

Політика



Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що рішення про зняття обмежень щодо далекобійності зброї, що поставляється Україні, було прийнято ще кілька місяців тому. Водночас, віце-канцлер ФРН Ларс Клінгбайль заявив, що немає жодних нових домовленостей щодо далеких ударів по Росії західною зброєю.



Суспільство



«Я не хочу говорити про ненависть. Її і так дуже багато у нашому житті. Говорити, як мене лупцювали по спині і били по обличчю палицею? Навіщо? Я людина віруюча і хочу говорити про позитивні речі», — так починає свою розповідь Роман Рузавін, прокурор із Луганська. У російському полоні він був 3 роки 1 місяць та 5 днів. На рідній землі український захисник опинився лише 6 травня 2025 року. У своєму обміні він був найстаршим. "Новини Донбасу" розповідають історію українця.



Голову «адміністрації» Нової Каховки Віталія Гуруа усунено з посади та заарештовано. «Причина — негідна і порочна представника влади поведінка на меморіалі пам'яті Великої Вітчизняної війни», — повідомив «губернатор» окупованої Херсонської області Володимир Сальдо. Тимчасово виконувачем обов'язків голови Нової Каховки стала Олена Болотня.



Росія будує лінії електропередачі на окупованій частині України, щоб імовірно підключити до своєї енергосистеми Запорізьку атомну електростанцію. Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на доповідь Greenpeace.



Бойові дії



Внаслідок удару дронами Слов'янськ частково залишився без електропостачання, постраждала одна людина. Внаслідок нічної атаки на Краматорськ постраждали четверо мирних жителів, включаючи 6-річну дівчинку. Пошкоджено 13 приватних та багатоповерхових будинків та автомобілі. Російські військові з дрону скинули вибухівку на комунальників у Херсоні, постраждали шестеро людей.



У Сумській області російські військові захопили 4 населені пункти — Новеньке та Басівку Юнаківської громади, Веселівку та Журавку Хотинської громади.