Вісім людей постраждали на Харківщині внаслідок атаки російських дронів

Внаслідок атаки російських БПЛА на Харківщину постраждали 8 осіб, серед яких 4-річна дитина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Васищеве Харківського району внаслідок обстрілу постраждали чоловіки 51, 43 та 59 років. А 4-річна дівчинка дістала гостру реакцію на стрес.

У селі Есхар Чугуївського району через російську атаку постраждали чоловіки 63 та 80 років, а також жінки 63 та 71 роки.

Раніше повідомлялося, що Росія вперше за весь час повномасштабного вторгнення застосувала FPV-дрон із бойовою частиною на базі РПГ для удару по Харкову.