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Вночі росіяни обстріляли Костянтинівку: місцеві повідомляють про пожежу та руйнування

28 травня 2025, 09:10

Вночі росіяни обстріляли Костянтинівку: місцеві повідомляють про пожежу та руйнування

Костянтинівка потрапила під російський обстріл у ніч проти 28 травня. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram Костянтинівка потрапила під російський обстріл у ніч проти 28 травня. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram

Російські окупаційні війська в ніч проти 28 травня кілька разів обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомляє канал «Типова Костянтинівка».

«Окупанти неодноразово обстріляли місто. Постраждала лівобережна частина, виникла пожежа у квартирі по вулиці Космонавтів», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок обстрілів остаточно зруйновано дитячий садок, розбито та постраждали фасади сусідніх будинків.

Наразі немає інформації про постраждалих людей.

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