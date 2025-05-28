Вночі росіяни обстріляли Костянтинівку: місцеві повідомляють про пожежу та руйнування

Костянтинівка потрапила під російський обстріл у ніч проти 28 травня. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram

Російські окупаційні війська в ніч проти 28 травня кілька разів обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомляє канал «Типова Костянтинівка».

«Окупанти неодноразово обстріляли місто. Постраждала лівобережна частина, виникла пожежа у квартирі по вулиці Космонавтів», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок обстрілів остаточно зруйновано дитячий садок, розбито та постраждали фасади сусідніх будинків.

Наразі немає інформації про постраждалих людей.