Вночі Слов'янськ атакували ударні дрони: пошкоджено педагогічний ліцей — МВА

Ударні безпілотники вночі атакували Слов'янськ. Ілюстративне фото

У ніч проти 28 травня місто Слов'янськ Донецької області зазнало чергової атаки дронів-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Чотири безпілотники. Різні райони Слов'янська. Найбільше дісталося нашому педагогічному ліцею. На щастя, обійшлося без постраждалих», — зазначив Лях.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська в ніч проти 28 травня кілька разів обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Місцеві жителі повідомили про пожежу та руйнування.