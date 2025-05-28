За добу війська РФ 36 разів обстріляли населені пункти Донецької області: поранено людей, зруйновано будинки

Педагогічний ліцей у Слов'янську був атакований ударним безпілотником у ніч проти 28 травня. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 36 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 28 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Покровську поранено 4 людей. У Мирнограді пошкоджено будівлю. У Нововодяному Білозерської громаді поранено 2 особи.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 авто та 2 інфраструктурні об'єкти; в Зарічному поранено людину, пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 2 адмінбудівлі та приватні будинки. В Андріївці пошкоджено будинок та авто. У Дружківці пошкоджено депо, котельню, службові приміщення, 4 багатоповерхівки та 2 авто. У Костянтинівці пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 магазини, адмінбудівлю, автостоянку, лінії електромереж та тепломережі, виробничий цех, 2 склади, 5 тракторів; у Нововодмитрівці та Білокузьминівці пошкоджено по одному будинку. У Довгій Балці Іллінівської громади пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.

З прифронтових територій евакуйовано 144 особи, у тому числі 43 дитини, зазначив начальник ОВА.