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Безпілотники атакували технопарк та завод з виробництва дронів у Підмосков'ї

28 травня 2025, 10:18

Безпілотники атакували технопарк та завод з виробництва дронів у Підмосков'ї

Наслідки атаки на технопарк «Елма» у Підмосков'ї. Фото: ASTRA Наслідки атаки на технопарк «Елма» у Підмосков'ї. Фото: ASTRA

Вночі та вранці 28 травня безпілотники атакували Підмосков'я. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA.

Під ударами були міста Зеленоград та Дубна.

У Зеленограді БПЛА атакували технопарк «Елма», там виникла пожежа. Основними видами діяльності підприємств-резидентів технопарку є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, обробка різних матеріалів, науково-дослідна діяльність, сфера інформаційних технологій та виробництво товарів народного споживання.

У Дубні дрони вдарили по підприємству «Кронштадт», яке розробляє безпілотники.

Атаку на Підмосков'я підтвердили мер Москви Сергій Собянін та губернатор Московської області Андрій Воробйов.

У Росавіації повідомили, що в аеропортах «Домодєдово», «Шереметьєво», «Внуково» та «Жуковський», які знаходяться у Москві та Підмосков'ї, вводили обмеження на приймання та випуск літаків.

У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито збила 296 українських безпілотників, зокрема у Московській області.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов стверджує, що в регіоні нібито знищили 42 дрони.

Нагадаємо, що 25 травня безпілотники атакували один із найбільших військових заводів Росії, внаслідок чого пошкоджений цех підприємства.

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