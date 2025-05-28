Лавров: «Найближчим часом оголосять про новий раунд переговорів Росії та України»

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров Фото: МЗС Росії

Найближчим часом оголосять про новий раунд переговорів між Росією та Україною. Про це під час Міжнародної зустрічі найвищих представників з питань безпеки заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.



За його словами, 16 травня на переговорах у Стамбулі російська сторона наполягала на скасуванні «дискримінаційних законів в Україні».



«І продовжуватиме це робити в наступному раунді прямих переговорів, про який ми оголосимо найближчим часом», – сказав він.

Нагадаємо, що РФ обіцяла передати Україні проєкт врегулювання війни після обміну полоненими у форматі «1000 на 1000».