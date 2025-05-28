Росіяни атакували Україну ракетами та ударними дронами — Повітряні сили

Російські війська атакували Україну балістичними ракетами та дронами, постраждали 15 людей.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч проти 28 травня по Україні було випущено 5 балістичних ракет «Іскандер», керована ракета X59/69 та 88 безпілотників. Підрозділи ППО збили 71 дрон.

Видання «Суспiльне» пише , що внаслідок нічних атак постраждали 15 людей у різних регіонах України:

Нагадаємо, вісім людей постраждали через атаку дронів у Харківській області, повідомив голова обласної адміністрації Олег Синєгубов. Вибухи сталися, зокрема, в Харкові.